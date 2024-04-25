Осенью в Казахстане планируют начать вакцинацию девочек от ВПЧ

Ежегодно ВОЗ проводится Европейская неделя иммунизации. В этом году она проходит под лозунгом «Вакцины: защита здоровья для прошлых, настоящих и будущих поколений». С 21 по 27 апреля ведется активная информационная работа по профилактике вирусных инфекций. К слову, благодаря вакцинации достигнуто эпидемиологическое благополучие населения по многим инфекционным заболеваниям.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эмидемиологического контроля СКО:

— С 1996 года у нас не регистрируется полиомиелит в стране. В 2011 году ВОЗ признала Казахстан страной, свободной от полиомиелита. С 2009 года не регистрируется заболеваемость дифтерией. Снижена заболеваемость краснухой более, чем в 2 тысячи раз. Если в 1998 году в республике было 15 тысяч случаев краснухи, то в 2023 году только 7 случаев зарегистрировано.

Осенью 2024 года в Казахстане планируют начать вакцинацию девочек в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека. Вакцину ввели в Национальный календарь прививок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эмидемиологического контроля СКО:

— Самое главное изменение — введение в Национальный календарь прививок вакцины против вируса папилломы человека. ВПЧ вызывает такое страшное заболевание, как рак шейки матки. Планируется старт вакцинации. Вакцинация будет проводиться девочкам в возрасте 11 лет. Через полгода будет повторная прививка, в 11 с половиной лет. Получается, девочкам две прививки будут ставиться.

В стране ежегодно проводится вакцинация около 5 млн человек, в том числе более 1 млн детей. На закупку необходимой вакцины выделяется свыше 30 млрд тенге. За прошедший период 2024 года в нашей области зарегистрировано 448 отказов от прививок. В ходе санитарно-просветительской работы привито 40 человек из числа ранее отказавшихся.

Валерия Филатова