Гуманитарную помощь оказали сотрудникам многопрофильной областной больницы

Ещё один участник специальной экономической зоны «Qyzyljar» откликнулся на призыв помочь петропавловцам. Руководство российской компании «КazКran» выделило более 3 млн тенге и вещей первой необходимости для пострадавших от паводков сотрудникам медорганизаций. Гуманитарную помощь выдали работникам многопрофильной областной больницы, чьи дома оказались в затопленных микрорайонах.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— Сложное время, которое сейчас пришло в Северо- Казахстанскую область, никак не обошло и наших сотрудников. Порядка 80 семей многопрофильной областной больницы также пострадали от этой стихии, у кого-то дома затопило под крыши, у кого-то наполовину, кто-то из них остался практически без ничего. Были приобретены продукты питания, бытовая химия, полотенца, постельное белье, одеяла, подушки, то есть первые необходимые вещи, которые нужны будут нашим сотрудникам.

В первую же неделю после затопления домов руководство и коллектив больницы помогли своим коллегам финансово. Средства пошли на аренду жилья, да и просто на мелкие расходы. Помимо этого отдельно были выделены средства на приобретение медикаментов. Беда не обошла стороной Риту Муканову.

РИТА МУКАНОВА, жительница микрорайона Подгоры:

— Самое главное я хочу выразить огромную благодарность нашему руководителю. Он мне очень помогал. Я осталась без жилья, он помог мне с жильем. Он меня с моей бедой не оставил одну, он очень-очень помог. Гуманитарную, материальную помощь оказал.

Вместе со своими пожилыми родителями и двумя детьми Рита проживает в одном из общежитий города. Еще одной пострадавшей оказалась Анджелико Запорожец. Женщина проживала в Кожевенном поселке.

АНДЖЕЛИКО ЗАПОРОЖЕЦ, жительница Кожевенного посёлка:

— Хочу сказать слова благодарности от лица всех пострадавших и от себя лично, что в трудную минуту не оставили нас без внимания, оказали большую поддержку в виде финансовых средств и гуманитарной помощи, большое вам спасибо.

Пострадавшим сотрудникам многопрофильной областной больницы планируется оказывать помощь и в дальнейшем. И коллектив, и руководство больницы выражают благодарность руководству компании. «Кaz Кran» на данный момент ведет строительство завода по производству крановых конструкций на территории 3й субзоны в Петропавловске.

Александра Рудина