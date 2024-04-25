Фонд «Қазақстан халқына» и акимат СКО заключили меморандум о строительстве жилых домов

Между акиматом Северо-Казахстанской области и Фондом «Қазақстан халқына» подписан меморандум о строительстве 100 жилых домов в микрорайоне Солнечный-2 для пострадавших от паводка. В микрорайоне Солнечный — 2 имеется готовая инженерная инфраструктура и коммуникации для строительства домов в сжатые сроки. Ранее Попечительский Совет Фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов по стране. Дополнительно, на эти цели будут направлены средства из добровольных пожертвований, собранных в период с 1 по 30 апреля. По состоянию на 24 апреля на счета Фонда поступило 2,9 млрд тенге.



Дарья Пышмынцева