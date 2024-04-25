«Единство. Созидание. Прогресс»: состоялась XXXIII сессия АНК

«Единство. Созидание. Прогресс». 25 апреля состоялась XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана под председательством Главы государства. В связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей сессию решили провести в онлайн-формате.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача — обеспечение безопасности граждан. Для этого Правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса.

Сессии Ассамблеи всегда проводились накануне Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации, отметил Президент. Он дополнил, что эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей — единства и солидарности. Председатель областного центра азербайджанской культуры Чингиз Курбанов, слушая заседание, отметил, как сплотился народ Казахстана в эти трудные дни.

ЧИНГИЗ КУРБАНОВ, председатель областного центра азербайджанской культуры:

— Мы все, чем могли, помогали в борьбе со стихией. Сегодня многие регионы оказали помощь СКО. Одни из первых оказали тюркский союз, офис которого находится в г.Баку Республики Азербайджан, также азербайджанцы, проживающие у нас в Казахстане. Так помогли и все этносы. Вот здесь мы увидели единство, сплоченность нашего казахстанского народа. Независимо от наций, этносов, конфессии, мы все, одним целым, оказали помощь всем пострадавшим.

Живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан стало участие 12 тысяч волонтёров этнокультурных объединений в сборе благотворительной и гуманитарной помощи, организации эвакуации и информировании граждан, отметил Глава государства в своём выступлении. Он подчеркнул, что способность быстро развернуть всю необходимую инфраструктуру и умело мобилизовать благотворительные ресурсы — это результат многолетней системной работы АНК.

ЛЮДМИЛА ГРИВЕННАЯ, заведующая кафедрой «Ассамблеи народа Казахстана» Kozybayev University:

— И сейчас проводится большая работа волонтерами, всеми неравнодушными людьми. И Ассамблея также в авангарде всей этой деятельности. И даже предстоящий День единства руководством нашей области было предложено провести в трудовом порыве с тем, чтобы оказывать помощь пострадавшим. То есть, мы видим, что главным является проявление солидарности, взаимопомощи друг другу.

На сессии звучали основные приоритеты развития казахстанского общества и, в частности, деятельности Ассамблеи народа Казахстана. К слову, в следующем году она пройдёт свой 30-летний рубеж.

Диана Салихова