Активисты общественного штаба продолжают разъяснительные встречи с эвакуированными

Комфортное проживание эвакуированных на первом месте, подчеркнул председатель городского маслихата Арман Бердагулов. Вместе с представителями общественного штаба он посетил общежитие по улице М. Жумабаева 142.

АРМАН БЕРДАГУЛОВ, председатель городского маслихата:

— После того, как было открыто это общежитие,здесь ежедневно ходят по этажам группы, встречаются с людьми. Ну, и по мере возможности решаем их вопросы. В принципе, сейчас уже много вопросов было решено. Сейчас в основном мелкие бытовые.

Роман Музафаров — житель Заречного посёлка. Его дом ушел под воду. Сейчас проживает в общежитии. Условия хорошие, говорит Роман.

РОМАН МУЗАФАРОВ, житель Заречного посёлка:

— Кормили, встретили. Люди помогают хорошо. Волонтёры. Полиция, врачи, все хорошо относятся. У нас здесь всё спокойно. У нас есть старший на этаже, присматривает. У нас есть дежурство. Дежурим по очереди, тихо и спокойно. Все заняты своим делом.

Всесторонняя поддержка идет со всех организаций и предприятий. Для пострадавших от наводнения банки второго уровня предоставляют отсрочки по кредитам на 3 месяца.

АЙГУЛЬ МУРАТОВА, представитель общественного штаба по СКО:

— Для этого необходимо обратиться в банк либо подать заявку на сайте банка. Также банк будет сверять, имеется ли данный заемщик в списке пострадавших.

На данный момент в пункте временного размещения проживают 193 пострадавших, 30 из них — дети.

Камилла Карим