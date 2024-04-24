В Тайыншинском районе проводится дезинфекция жилых домов и дворов после наводнения

В сёлах Красная поляна, Макашевка, Черниговка, Кантемировское, Алабота Тайыншинского района проводится дезинфекция жилых домов и дворов после наводнения.

АНАР ШАРИПОВА, и.о. руководителя Тайыншинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля:

— Специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется контроль качества дезинфекционных работ, на ежедневной основе проводится мониторинг инфекционных заболеваний. Это проверки на острые кишечные инфекции, вирусный гепатит А, сальмонеллез.

Ситуация по вышеуказанным инфекциям в районе стабильная, отмечают санврачи. В период паводка роста не наблюдалось.



Дарья Пышмынцева