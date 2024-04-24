Работа общественного штаба в общежитии ГТК

Пункт временного размещения пострадавших от паводка посетила депутат областного маслихата Галина Семёнова. Сегодня она приехала в общежитие Гуманитарно-технического колледжа. Представитель общественного штаба раздала людям новое постельное бельё.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, депутат областного маслихата:

— На сегодня остро стоял вопрос необходимости смены постельного белья . Нами организована раздача сменного белья. Я так думаю, что те комплекты, которыми люди уже пользовались, возможно они будут самостоятельно стирать. Вообще стоял вопрос обслуживания в прачечном комбинате.

Галина Мишакова с самого рождения проживала в районе Подгоры. Говорит, за 75 лет такое наводнение видит впервые. Сначала её эвакуировали в 14 школу, потом привезли в общежитие колледжа. Условиями здесь довольна. Каждый день она получает гуманитарную помощь и медицинские консультации. Сейчас женщина занимается оформлением документов на единовременную выплату. Сегодня ей предоставили не только постельное бельё, но и новый фильтр для воды.

ГАЛИНА МИШАКОВА, жительница г. Петропавловска:

— Затопления мы не ждали до последнего времени. Всё надеялись, что пройдёт, как обычно. Внезапно поднялась вода. Тут уже было не до смеха. До этого как-то поверхностно знала. Ну, люди и люди. А сейчас так чувствуешь эту доброту, внимание, заботу людей, сочувствие. Остались у нас, дома сейчас сошла вода, стены. Но это не главное. Вода — это не война. Она пришла и ушла. Так что всё можно пережить.

В общежитии Гуманитарно-технического колледжа проживают 39 эвакуированных человек, среди них есть и дети. О них тоже заботятся с особым вниманием. Сегодня им подарили игрушки, чтобы ребятам было чем заняться в свободное время.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРЕВАНОВ:

— Мне подарили красивую, очень хорошую машинку. Я буду с ней хорошо обращаться. Спасибо!

Ежедневно пункт посещают сотрудники санэпидемстанции. Они проверяют качество проживания эвакуированных граждан. Особое внимание уделяется питанию. Кормят пострадавших в столовой три раза в день. По словам специалистов, все правила соблюдаются.

Валерия Сиваш