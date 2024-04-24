Полицейские привлекли к ответственности 12 рыбаков-нарушителей в зоне паводка

С 15 апреля по 1 июня рыбная ловля из-за нереста запрещена. Во время совместного рейда на озере Малый Косколь сотрудники природоохранной полиции и инспекторы привлекли к административной ответственности 12 местных жителей. Любителям охоты напоминают, что с 27 апреля по 11 мая на территории области открывается сезон весенней охоты на самцов тетерева и селезней диких уток. Исключения составляют краснокнижные птицы. Необходимо наличие сопроводительных документов. Охота на селезней разрешается только с подсадной уткой или чучелами. Запрещено производство охоты в угодьях резервного фонда, на все виды гусей, а также на самок диких уток и тетеревов.

ЕРКЕМ ГАЛИУЛЛИНА, инспектор группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО:

— На территори СКО проводится республиканская акция «Нерест». В этот период введен запрет на отлов рыбы по Есильскому бассейну и его притокам. На сегодня порядка 40 правонарушителей привлечены к административной ответственности по статье 383 КоАП РК. Напоминаем, что за факт незаконной добычи водных ресурсов и водных животных предусмотрена уголовная ответственность по статье 335 УК РК.

Валерия Филатова