Полицейские пресекли поездку пьяного скутериста

С приходом тепла полицейские усилили работу по профилактике нарушений со стороны водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. В ночь на 21 апреля в райцентре Тайынше участковый инспектор остановил скутер. От 31-летнего водителя, не имевшего права управления, исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало алкогольное опьянение. Стражи порядка собрали административный материал, суд назначил водителю 20 суток ареста. Кроме того, в г. Тайынше привлечены к ответственности родители 15-летнего подростка, который управлял скутером. Пользоваться данным транспортным средством можно только с 16 лет.

Александр Розбах, и.о. начальника управления МПС ДП СКО:

— Убедительно просим владельцев малогабаритных транспортных средств строго соблюдать требования ПДД. Отдельно обращаемся к родителям подростков: прежде, чем покупать несовершеннолетним скутер, убедитесь, что они знают все требования законодательства и уверенно управляют транспортным средством.

В пример Александр Розбах приводит случай в райцентре Явленке. В прошлую субботу там в результате катаний подростков 15-летний водитель одного скутера совершил столкновение с другим. В результате ДТП пострадал его ровесник. Его госпитализировали в детскую областную больницу. Родителям обоих юных лихачей пришлось понести ответственность как за управление скутером лицами, не достигшими 16 лет, так и за ночные прогулки своих несовершеннолетних детей.

Александра Рудина