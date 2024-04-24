Гуманитарная помощь из Таджикистана прибыла в СКО

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— Поддержку нашему региону оказывают не только другие области, но и соседние республики. Гуманитарную помощь отправили в Казахстан граждане Таджикистана. Продукты, питьевая вода, строительные материалы. 16 грузовых вагонов с вещами первой необходимости прибыли в Аккайынский район.

Помощь направлена в целях оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации. В приеме и разгрузке гуманитарной помощи задействовали 120 военнослужащих и 40 спасателей ДЧС Карагандинской области.

После разгрузки все привезенные вещи отправятся в Петропавловск и Кызылжарский район. Помощь поделят поровну между жителями пострадавших населенных пунктов.

БАКТИЯР БИКЕНЕВ, руководитель управления делами акимата г.Петропавловска:

— Будет все развозиться по пунктам фасовки, куда будут обращаться жители подтопляемых районов города. Это Заречный, Кожзавод, Подгора. Все будет доходить полностью, в полном объеме и составе. Часть жителей уже распределена в общежития. Из наших сортировочных центров туда подвозят продукты питания, воду.

С начала паводка в Кызылжарском районе подтопило свыше 3,5 тысяч жилых строений. Присланные из Таджикистана строительные материалы пригодятся для восстановления пострадавших домов.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района, председатель эвакоприемной комиссии:

— Для нас, североказахстанцев, такая забота очень важна. В том плане, что у нас сейчас очень много пострадавших. На сегодня эвакуировано более 8 тысяч человек. В эвакопунктах продолжают находиться люди, которым некуда идти. Многие размещены у родственников. Сегодня пришли крупы, вода, новая одежда, чего не было. Самое главное из необходимого — это на чем спать нашему населению. Ранее очень мало поступало постельных принадлежностей. А сегодня пришла постель.

Дружественные республики не оставляют Казахстан в большой беде. Гуманитарную помощь также активно собирают и передают граждане Кыргызстана, Узбекистана и Ингушетии.



Валерия Филатова