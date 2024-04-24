Благодарность военнослужащим

8 апреля 312 солдат воинской части 68665 Вооруженных сил из Астаны приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях региона. Они располагались в спортивном зале школы-лицея «Парасат» села Бесколь Кызылжарского района. Среди военнослужащих — уроженец города Тараза Нурдаулет Абдрахымбай.

Нурдаулет Абдрахымбай, военнослужащий воинской части 68665, г. Астана:

— 8 апреля мы прибыли в село Бесколь. С жителями села Бесколь мы проделали большую продуктивную работу. Спасибо всем жителям этого населенного пункта. Нас снабдили едой, всем необходимым. Благодарю местный акимат, коллектив лицея «Парасат».

Военнослужащие готовятся к возвращению домой. В течение 16 дней они участвовали в работе по минимизации паводковой ситуации, укрепляли дамбы. Аким области Гауез Нурмухамбетов поблагодарил их за службу.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Своими руками вы отводили талые воды, укрепляли дамбы. Вместе с нами боролись с водной стихией. Вам хочу сказать сегодня перед вашей отправкой в воинскую часть огромное спасибо за ту помочь, которую вы оказали нам. Сегодня работа на этом не останавливается. Самое главное — восстановление инфраструктуры, который нанес нам паводок.

От имени жителей региона аким области вручил команде воинской части памятный подарок и наградил благодарственными письмами около 50 военнослужащих, которые окончили службу и выполнили свой долг перед Родиной.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

