2 пункта выдачи гуманитарной помощи работают в с. Бесколь

В эти коробки волонтёры фасуют продукты и необходимые вещи. Их направят пострадавшим от паводка. В Бесколе функционируют два пункта выдачи гуманитарной помощи. Центральный расположился в Доме культуры.

АЛЬСЕИТ ТОКАЙ, и.о. директора МРЦ Кызылжарского района:

— Со всех сельских округов к нам приезжают. Здесь получают гуманитарную помощь. Вот мы заранее фасуем гуманитарную помощь: воду, продукты, постельное бельё, средства гигиены. Всё выдаём.

Пострадавших сначала регистрируют, узнают, сколько человек в семье, есть ли дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями. Если есть, то докладывают необходимые вещи и продукты, например, детское питание или подгузники. В коробки кладут и сладости. Такая помощь бесценна, признаётся Людмила Цыганова. Она — одна из пострадавших.

ЛЮДМИЛА ЦЫГАНОВА, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Наш дом затопило. Почти до окон вода дошла. Во дворе ещё много воды. Очень много. Не знаю, когда уйдёт. Спасибо за гуманитарную помощь. Спасибо большое всем людям, которые помогают. Сегодня мы сюда пришли. Выдали самое необходимое. Это уже хорошо. И воду, и пледы.

Сегодня гуманитраную помощь получает и Амангельды Бекмуратов. Мужчина рассказывает, что несколько лет потратил на строительство собственного дома. В этом году работы должны были завершиться. Однако, большая вода внесла свои коррективы.

АМАНГЕЛЬДЫ БЕКМУРАТОВ, житель с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Такое со мной произошло впервые. Теперь государству нужно уделить больше внимания строительству дамб, чтобы не допустить такого больше. Эта ситуация будет уроком и для них, и для нас. У меня небольшой дом — 60 кв метров. У моей жены есть однокомнатная квартира. Вот живём вшестером в ней.

Сельчанину также выдали коробку с базовым набором продуктов. А также матрас, одеяло, 10 литров воды. В целом, ежедневно за гуманитарной помощью сюда обращаются порядка 50 человек.

Диана Салихова