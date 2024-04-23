Всемирный день книги прошел в областной библиотеке им. Сабита Муканова

В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла конференция «Книга- вчера, сегодня, завтра», посвященная Всемирному дню книги и авторского права. Этот праздник призван укрепить любовь к книгам и чтению. Каждый год 23 апреля его отмечают во всем мире.

Елена Скакунова , организатор мероприятий областной библиотеки им. С. Муканова:

— Чтение сегодня тоже занимает большую роль среди молодежи и среди другого поколения нашей области. Также хочется отметить слова Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о том, что скоро будет введен Национальный день книги. Об этом сегодня говорит выставка, которая развернута на нашем мероприятии.

На выставке представлены около 500 книг по различным направлениям: менеджмент, психология, энциклопедии, романы, фэнтези, проза, поэзия, рассказы для детей и многие другие. Экземпляры представлены на двух языках. На конференции рассказали, как защищать авторские права и для чего они нужны.

Раушан Альжанова, профессор Академии Национальной гвардии РК:

— Сегодняшнее мероприятие показывает ценность книги, несмотря на некоторые расхожие мнения о том, что книга теряет сейчас свою актуальность. Это мнение совершенно неверно. То, что дает книга, — это то, что в ней накоплен опыт, который нужно было как-то сохранить. Это сохранилось и передалось человечеству веками и в книгах. Поэтому сегодняшнее мероприятие еще раз подчеркивает важность книги. Я думаю, что это знаменательный день для любого читающего, для любого грамотного, образованного человека.

Такие конференции проводят каждый год. В зале — порядка 70 человек. Среди них — школьники, студенты, преподаватели центра «Орлеу».

Александра Рудина