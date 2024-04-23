Особое внимание в эвакопунктах уделяют пожилым и людям с ограниченными возможностями

Члены общественного штаба продолжают проводить встречи с пострадавшими от паводка. Они разъясняют им о выплатах и льготах. Так, по словам депутата городского маслихата Болата Кожахметова, в эвакопункте, расположенном в общежитии СКППК, почти все подали заявки и уже начинают получать денежную помощь.

БОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, депутат городского маслихата:

— На воскресенье у нас не подали 2 человека. Но документы они все собрали. И одна женщина из Ольшанки, в связи с тем, что центр переехал в Бесколь. Она тоже сейчас туда поедет. Это три человека, которые должны были сдать документы вчера ещё. Остальные все сдали.

Оразгали Алдекеев — один из тех, кто уже получил единовременную выплату. В эвакопункте он проживает с семьёй из 6-ти человек.

ОРАЗГАЛИ АЛДЕКЕЕВ, житель г. Петропавловска:

— Я подал заявление, документы. Дочь сообщила мне, что получила деньги вчера вечером. До этого мы гостили у родственников около недели. Сейчас вот живём в общежитии. Мой брат с ограниченными возможностями. Здесь нам помогают заботиться о нём. В 2017 году нас тоже топило. Правда, не как в этот раз, когда вода дошла аж до крыши.

На условия жители не жалуются, наоборот, благодарят работников за гостеприимство и заботу. Здесь оказывают особую поддержку пожилым, людям с ограниченными возможностями. Последних в эвакопункте на сегодня — 6 человек. Также дежурит медицинский работник.

61-летняя Валентина Седнева — жительница Кожевенного поселка. В эвакопункте находится уже 4 дня. Сегодня она также получила консультацию.

ВАЛЕНТИНА СЕДНЕВА, жительница Кожевенного посёлка:

— Раньше я у родственников была, но решила сюда перебраться по совету. Чтобы никому не мешать, и тут хорошие условия. Прям вообще замечательные. За нами ухаживают, трехразовое питание, помогают, привозят материальную помощь. Всё выдали. Я буквально пришла с сумкой и документами. Вплоть до зубной щетки выдали. Но вот именно наш район, где я живу, около школы, говорят, не затопило. Я вот спрашивала, единовременная положена или нет. Вроде как не положена, но подать можно. Мало ли что. Ещё МЧС узнает и потом нам скажут.

Всего на данный момент здесь 114 эвакуированных. Из них — 46 семей, 16 — одиноких, 28 — детей, из которых 15 — школьники. Студентов колледжа разместили на пятом этаже.

Диана Салихова