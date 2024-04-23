Единовременные выплаты получили пострадавшие от паводка жители Тайыншинского района

На основании решения маслихата Тайыншинского района предусмотрена социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в связи с причинением ущерба вследствие стихийного бедствия или пожара. При этом среднедушевой доход не учитывается.

АЙНАГУЛЬ ЖАКЕНОВА, руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Тайыншинского района:

— Социальная помощь оказывается единовременно в размере 100 месячных расчетных показателей одному из собственников жилья, жилого строения.

В районный отдел занятости и социальных программ обратились 22 человека. Всем пострадавшим семьям произведены выплаты единовременной государственной социальной помощи на общую сумму более 8 млн тенге.

ЛЕЙЛА БАРАТОВА, жительница г.Тайынша:

— Случилось так, что талые воды зашли в дом, двор подтопило. На следующее утро, практически сразу, пришли на помощь местные исполнительные органы, служба МЧС, коллеги из колледжа агробизнеса. Мы написали заявление на возмещение ущерба в акимат. Практически сразу выплатили 100 МРП. Хочу сказать большое спасибо за то, что быстро среагировали, за помощь.

Для получения социальной выплаты необходимо предоставить в отдел занятости справку о подтоплении жилья. Специалисты проверят всю информацию в течение 8 рабочих дней. В случае подтверждения заявитель получит необходимые средства, которые сможет потратить на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости и аренду жилья.

Валерия Филатова