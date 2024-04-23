АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» помогает своим сотрудникам, пострадавшим от паводка

Пострадавшие от паводка сотрудники АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», нуждающиеся в предметах первой необходимости, получили одежду и постельные принадлежности, продукты. Желающих заселили в общежития компании. Кроме того, в качестве дополнительной поддержки сотрудникам предоставили двухнедельный социальный оплачиваемый отпуск. Специалисты предприятия получили финансовую помощь.

Пресс-служба АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

«‎Руководство АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» оказывает всестороннюю поддержку и внимание энергетикам, пострадавшим от стихийного бедствия. Помимо единоразовой выплаты от государства в 100 МРП (369 200 тг.) пострадавшие, чьи дома оказались подтоплены, а это 57 человек, получили такую же сумму от АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Те сотрудники, которых эвакуировали, но дома остались целы, получили помощь в виде 30 МРП. Это 110 760 тенге. Также руководство компании обеспечило пострадавших энергетиков юридическим сопровождением по всем направлениям. Предприятие готово помочь своим сотрудникам и в расчистке придомовых территорий».



Дарья Пышмынцева