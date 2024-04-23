АО «Северо-Казахстанская РЭК» продолжает ликвидировать последствия паводка

В связи с обращениями об отсутствии электроснабжения жителей, вернувшихся в свои дома после паводка, АО «Северо-Казахстанская РЭК» уведомляет, что все поступающие звонки фиксирует диспетчерская служба. Ни одно сообщение не остается без внимания.

АО «Северо-Казахстанская РЭК»:

— Наши аварийно-восстановительные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию на обесточенные участки. Наши сотрудники работают в круглосуточном режиме, но так как вода еще не покинула нашу область, подъезд к оборудованию бывает невозможен, часть оборудования затоплена, а влага и электричество несовместимы. Ведется строительство линий электропередачи. В районе Шал акына уже возведены новые ВЛ-10 кВ, восстановлено снабжение по линии «Леденево-Боголюбово» в Кызылжарском районе. В городе и некоторых селах области еще работают дизельные генераторы. Компания располагает всем необходимым для ликвидации последствий паводка».



Дарья Пышмынцева