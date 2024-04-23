Аким области встретился с пострадавшими от паводков в Кызылжарском районе

Паводки не обошли Кызылжарский район. Тысячи жителей были эвакуированы, а некоторые населенные пункты были подвержены подтоплению. Глава региона ознакомился с текущей обстановкой. Вместе с акимом области профессиональный оценщик посетил пострадавшие от наводнения дома.

— Касательно саманных домов, я рекомендую произвести техэкспертизу, потому что они все намокли. Для жилья они непригодны. Если не сейчас, то потом они развалятся. По ним необходимо делать техэкспертизу.

Глава региона также посетил дома, в которых постепенно уходит вода, и пообщался с пострадавшими жителями села. В настоящее время постепенно начались работы по оценке ущерба. Аким Кызылжарского района Сактаган Садвакасов сообщил, что каждому жителю будет оказана необходимая помощь.

Сактаган Садвакасов, аким Кызылжарского района:

— Вода нормально отойдет, мы будет заходить, техника у нас есть в полном объеме, бригады будем определять. Будем откачивать, будем помогать по каждому дому.

Аким области заявил, что необходимо как можно скорее провести работы по техническому осмотру и оценке. К этому следует приступать сразу после ухода воды.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Я специально проехал по населенным пунктам,чтобы именно с этой комиссией, которая работает, где вода отошла, что они очень оперативно начали, где есть возможность, где можно заходить в дома, чтобы они оперативно начали работать, делали техническое обследование, оценку имущества, средства государственные есть. Средства будем выплачивать. Самое главное, акиму района я поставил задачу, чтобы быстро оперативно с комиссией работали.

По словам акима области, если комиссия порекомендует отремонтировать дом, то незамедлительно начнутся восстановительные работы. А если жилье будет признано непригодным для проживания, граждане будут строить новый дом или покупать жилье на вторичном рынке.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Сегодня сказать, в каком состоянии какой дом находится, это когда произойдет техническое обследование и оценка. Почему я приехал, оценщика, акима района с собой привез? Чтобы сказать, если один дом отошел от воды, то сразу оценку сделали, отошел следующий, чтобы сразу оценщики заходили.

Гауез Нурмухамбетов заявил, что никаких спекуляций быть не должно, поэтому все цены на строительные материалы будут отслеживаться. В Кызылжарском районе социальную помощь оказали 860 гражданам, пострадавшим от паводков.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/