За распространение ложной информации привлекли 25-летнего петропавловца

Вода снижается — фейки растут, говорят полицейские. Так, за распространение недостоверной информации привлекли 25-летнего жителя Петропавловска. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Instagramе видео, на котором запечатлено Сергеевское водохранилище. В описании было сказано, что перелив составляет 4 метра. Таким образом, автор «прибавил» к реальному уровню воды порядка полуметра. Мужчина пояснил, что сведения о высоте перелива узнал у незнакомого человека, стоявшего рядом, пока снимал видеоролик. Свою вину горожанин признал. Полицейские напоминают, что за размещение, распространение ложной информации предусмотрен штраф для физических лиц в размере 20 МРП.



Диана Салихова