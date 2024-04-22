В СКО начинается пожароопасный период

С начала года в регионе произошло 139 пожаров. В огне погибли 13 человек. Материальный ущерб составил свыше 51 млн тенге. Сейчас в регионе начинается сезон лесных и степных пожаров. Спасатели напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности в быту и на природе.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Нужно всем строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не разводить костры в неположенных местах, тем более не оставлять их без присмотра. Уезжая, не оставлять их непотушенными. Нужно своевременно свои территории очищать от сухой растительности, зарослей сухой травы и камыша. Ни в коем случае мусор не сжигать. Его нужно как положено собирать и вывозить на свалку твердых бытовых отходов.

Прогнозированием условий возникновения природных пожаров занимается «Казгидромет». Как говорят специалисты, влияют многие факторы. В первую очередь, это длительный период без осадков и высокий температурный фон. С 15 апреля по 15 октября «Казгидромет» регулярно выпускает прогноз пожарной опасности.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— Прогноз пожарной опасности с указанием классов по каждой области Казахстана публикуется в Ежедневном гидрометеорологическом бюллетене на сайте «Казгидромета» в разделах «Карта предупреждений», «Штормовые предупреждения». В разделе «Прогноз пожарной опасности» отображается карта классов пожарной опасности по республике и текст прогноза.

В мае прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности. При необходимости будут объявлены штормовые предупреждения. В регионе сформировано 40 оперативных мобильных групп для проведения профилактических рейдов. Это сотрудники органов гражданской защиты и полиции, лесные организации, а также местные исполнительные органы.

Валерия Филатова