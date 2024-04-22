В селе Бесколь оценщик приступил к осмотру пострадавших домов

Некоторые жители с.Бесколь почувствовали на себе силу водной стихии. Наводнение настигло тех, кто жил возле реки Есиль. Светлана Барановская и её муж не стали исключением. В доме, которому нанёс ущерб паводок, супруги прожили 11 лет. Летом прошлого года поднакопили денег и сделали ремонт. В доме сельчан 22 апреля побывал оценщик.

СВЕТЛАНА БАРАНОВСКАЯ, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Мы ему всё показывали. Полы, обои, мебель, диваны, кухонный гарнитур, кровать. Всё ему показали, все записал. Мы спасли холодильники, подняли их. Пришла вода на глаза прям шла, мы видели это все.

Оценщик в Бесколе начал работать в первый день новой рабочей недели. В населенном пункте ему предстоит ознакомиться с состоянием примерно 200 пострадавших домов.

ЖАНИБЕК КОЙШУБАЕВ, и.о. главного специалиста отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылжарского района:

— Проведена работа по обследованию поселков Семипалатное, Боголюбово, Надежка. Оценщик все осматривает, получает пакет документов работу, потом будет проведен отчет, он придет в отдела ЖКХ. После работы оценочной комиссии финансы упадут пострадавшим.

На осмотр одного пострадавшего дома оценщику минимум необходимо 10 минут. Специалист опрашивает владельцев, смотрит документы на дом, делает фото.

МИДХАТ ФАСХУТДИНОВ, оценщик:

— Оценке подвержены сами жилые дома, ремонт и имущество движимое. Идем в порядке очередности по мере схода воды. Мы смотрим, когда был произведен ремонт последний, все данные уточняются. Собственники объекта подписывают акт осмотра, где соглашаются с тем, что мы в него вносим, что подлежит ремонту, что требует замены. Бытовая техника требует заключения специалиста на непригодность к использованию.

С поиском такого специалиста сельчанам помогут в акимате Кызылжарского района. Впереди у оценщика большой объем работы. Ему предстоит осмотреть пострадавшие дома в сёлах Вишневка, Ольшанка, Вагулино, Большая малышка.

Дарья Пышмынцева