Противопожарные рейды проводят ЧС-ники

В связи с повышением температуры воздуха увеличилась возможность возникновения пожаров. Чтобы не допустить их, ЧС-ники вышли в рейд. В поле зрения — частный сектор, промышленные зоны. Огнеборцы напоминают гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, раздают памятки. Большую угрозу представляет камыш. Он легко воспламеняется, поэтому создается угроза как жилым домам, так и объектам инфраструктуры. Если его своевременно не убирать, не исключены возгорания.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, главный дознаватель УЧС г.Петропавловска:

— Убедительная просьба ИП с пониманием отнеситесь к данной работе сотрудников. Своевременно очищать свои прилегающие территории от сухой растительности. Существует статья 336-я Кодекса об административных правонарушениях, где говорится, что за несоблюдение правил содержания атмосферного воздуха и пожарной безопасности штраф для физических лиц — 20 МРП, для субъектов малого и среднего бизнеса — 200 МРП.

Особое внимание — участкам в промышленной зоне. В ТОО «Маслодел» прилегающая территория заросла камышом. Главный инженер товарищества заверил, что в скором времени всё приведут в порядок.

ДАНИЛ АСАНОВ, главный инженер филиала ТОО «Маслодел», г.Петропавловск:

— Также мы проводим, прислушиваемся к их рекомендациям, проводим уборку, очистку прилегающей территории. Ну также все мероприятия по пожарной безопасности как нашего завода, так и прилегающей к нему территории.

Рейды по пожарной безопасности только начались. Охватить ими планируют все промышленные объекты и частный сектор города.

Камилла Карим

