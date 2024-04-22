Передвижной медицинский пункт принимает пострадавших от паводка

Казахстанско-российский университет оказывает благотворительную помощь пострадавшим. 21 апреля в Петропавловск прибыли медицинские работники.

Александр Вдовцев, координатор по ПМК Казахстанско-Российского университета:

— В связи со сложившейся ситуацией сложной мы выдвинулись к вам, со вчерашнего дня мы здесь работаем. Работает 8 врачей: кардиолог, психолог, узист, рентгенолог и другие востребованные специалисты. Все специалисты обеспечены оборудованием, у нас есть рентген, узи, экг, кардиовизор. Много различных обследований, в том числе обследования у офтальмолога.

Всего пострадавших в общежитии порядка 250 человек. Консультацию врачей здесь получили уже более 50 человек.

Юрий Голоуз, житель Кожевенного поселка:

— Здесь условия отличные, душ есть, не хватает только посуды. Гуманитарную помощь выдают. Питание трехразовое: завтрак, обед, первое и второе, ужин. В 43 школе нам выдали сухой паёк, все, что оставалось.

Специалисты останутся здесь на неделю. Они посетят все эвакуационные пункты и окажут помощь всем, кто в ней нуждается.



