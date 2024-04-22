Девушку, потерявшую сознание за рулем, спас полицейский в Петропавловске

Бдительность и быстрая реакция помогли полицейскому спасти девушку прямо на дороге в Петропавловске. На пересечении улиц Сутюшева — Жумабаева, когда светофор «загорелся» зелёным, участковый инспектор полиции Нурбек Каиров обратил внимание на автомобиль марки «Mitsubishi», который так и не сдвинулся с места. Человек в погонах увидел за рулем девушку с явными признаками эпилептического приступа. Он сразу же выбежал из своей машины и незамедлительно приступил к оказанию первой медицинской помощи. До прибытия бригады скорой девушка пришла в сознание. По её словам, такой приступ произошел у неё впервые. Сейчас жизни автолюбительницы ничего не угрожает. А сам полицейский признаётся, что за годы службы уже сталкивался с подобными ситуациями, поэтому точно знал, что нужно делать.



Диана Салихова