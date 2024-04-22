Бытовое насилие в Казахстане криминализировали

Изменения в законодательстве произошли в Казахстане. Подробнее о них говорил представитель Уполномоченного по правам человека по СКО Жанат Жумабаев. Так, в статью 2 Кодекса «О браке и семье» внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. Введены нормы, ужесточающие ответственность за проявление насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних. Криминализированы статьи, которые определяют наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней степени тяжести и тяжкого вреда здоровью. Этот Закон реализовал серьезный общественный запрос на защиту семейных ценностей, искоренение педофилии и семейно-бытового насилия, уверен Жанат Жумабаев.

ЖАНАТ ЖУМАБАЕВ, представитель Уполномоченного по правам человека по СКО:

— За побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа в 80 МРП до 50 суток ареста. За лёгкий вред здоровью человека могут оштрафовать от 200 МРП до лишения свободы на срок до 2 лет. Распространяемое «мнение» о том, что закон якобы будет способствовать отъёму детей — не соответствует действительности. Новый закон защищает детей от педофилов. Теперь за это посадят пожизненно. То же самое и за убийство маленький детей. Введена ответственность за приставание сексуального характера лицам, не достигшим 16-летнего возраста, вплоть до ареста на 40 суток. Введена уголовная ответственность за пропаганду самоубийства. Важное нововведение — это возможность установления таких особых требований к нарушителю, как запрет на совместное проживание с жертвой.



Диана Салихова