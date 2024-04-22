Более 100 полицейских ежедневно дежурят в зоне подтопления в Петропавловске

Большая вода отступает из микрорайона Подгоры и других окраин Петропавловска, но у полицейских работы меньше не становится.

— Принято. — Обстановка норма.

В настоящее время здесь работают коммунальные службы: очищают улицы, которые ещё недавно были залиты небывалым паводком. Люди проверяют свои дома. Все передвижения контролируются полицейскими. Проверяется автотранспорт. Местные жители могут пройти в зону подтопления только в сопровождении представителей власти. Люди относятся с пониманием к вынужденным ограничениям.

Надежда Макаренко, жительница района Подгоры:

— Сотрудники нас всегда понимают, ходят, контролируют, чтобы не было вот этого мародёрства, грабежей. В общем, отношение хорошее. Сколько я езжу, постоянно вижу, что вон улица, туда дальше, что здесь они ходят, контролируют.

Стражи правопорядка продолжают патрулирование — как по воде, так и посуху. Цель — недопущение краж, обеспечение правопорядка и дорожной безопасности. Работа ведётся круглосуточно в две смены.

Талгат Аугалиев, инспектор батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Ну, здесь ежедневная работа, охрана общественного порядка, получается, патрулирование, как в дневное время, так и в ночное время. На лодках заплываем, патрулируем. Где помельче, здесь пешие маршруты у нас есть. Так что мародёрства не будет.

Всего на охране микрорайона задействовано 145 сотрудников управления полиции г. Петропавловска и департамента полиции СКО. В напряжённом режиме продолжают работу и спасатели с военнослужащими.

Валерия Сиваш