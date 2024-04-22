20 тонн гуманитарной помощи из Алматы получил Петропавловск

Всё ещё сложной остаётся паводковая ситуация в регионе. Свыше двух тысяч домов подтопило с начала наводнения. Гуманитарная помощь поступает со всех регионов страны и соседних стран. Не остались в стороне предприниматели и депутаты городского маслихата Алматы. Они привезли 20 тонн гуманитарного груза.

БЕЙБУТ БОЛАТУЛЫ, депутат городского маслихата г.Алматы:

— Мы привезли гуманитарную помощь из Алматы. Здесь всё самое необходимое — от воды до бытовой химии. Наша сила в единстве. Если мы будем держаться вместе, то всё преодолеем.

Груза много, а места мало, признается Болат Данияров, поэтому местные исполнительные органы сейчас решают вопрос об открытии дополнительной точки на станции «Смирново».

БОЛАТ ДАНИЯРОВ, заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии «АMАNАT»:

— Все стараются протянуть руку помощи, оказать содействие, чтобы мы легче пережили это стихийное бедствие. Уже более 400 тонн гуманитарного груза прибыло на «Радугу» Мы здесь распределяем по пунктам выдачи, а уже волонтёры осуществляют выдачу на руки гражданам, кто пострадал.

Ежедневно в главном пункте приёма гуманитарной помощи помогают порядка 70 волонтёров и военнослужащие воинской части 6637 Национальной гвардии РК.

Камилла Карим