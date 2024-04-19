Жители села Семипалатного возвращаются в дома

В селе Семипалатном Кызылжарского района от наводнения пострадали 12 семей. Большая вода сюда пришла 11 апреля, спустя неделю люди начали возвращаться в свои дома. Дом Владимира Маслака построен в 1959 году. Проживает он здесь вместе с супругой. Вода продержалась у них два дня. Сейчас всё еще остаётся в погребе. Переезжать никуда не хотят, ждут компенсацию за ущерб и будут восстанавливать жилье.

ВЛАДИМИР МАСЛАК, житель села Семипалатного, Кызылжарский район:

— Приходили, описывали, что попало под затопление, воды где-то см 30-40 было в доме. В 2017 году был разлив большой, подошел к соседу. Сюда вода не заходила. Даже в ямку не зашла вода.

Основной удар стихии принял на себя дом Дмитрия Файзылова. Его жилье не подлежит восстановлению. Крыша деревянная, стены саманные — всё развалилось от воды.

ДМИТРИЙ ФАЙЗЫЛОВ, житель села Семипалатного, Кызылжарский район:

— Я, жена и сын маленький ещё, года даже нет. 6-7 лет где-то живем здесь. И вот что случилось. 00:19 Будем надеяться на помощь государства. Утром всё пришло рано. Успели эвакуироваться, а дальше всё как-то непонятно было. Да, успели так себе вещи забрать.

Дом Владимира Маслака построен в 1959 году. Проживает он здесь вместе с супругой. Вода продержалась у них два дня. Сейчас всё еще остаётся в погребе. Переезжать никуда не хотят, ждут компенсацию за ущерб и будут восстанавливать жилье.

ВЛАДИМИР МАСЛАК, житель села Семипалатного, Кызылжарский район:

— Приходили, описывали, что попало под затопление, воды где-то см 30-40 было в доме. В 2017 году был разлив большой, подошел к соседу. Сюда вода не заходила. Даже в ямку не зашла вода.

Вода пришла очень быстро, ближе к полуночи, рассказывает Дмитрий Исаков. Мужчина успел лишь перевезти супругу и двух несовершеннолетних детей. Жалко нажитое, говорит Дмитрий.

ДМИТРИЙ ИСАКОВ, житель села Семипалатного, Кызылжарский район:

— В течение двух последних лет ремонт делал, всё обновлял. Всё зря. Думали, не достанет. А за ночь, пока ходили, смотрели, вода к домам подошла.

Ущерб, которые понесли сельчане, в районном акимате пообещали возместить. На месте работает оценочная комиссия. Жители Семипалатного уже получили единовременную выплату.

АБАЙ ШАЙМЕНОВ, аким Рассветского сельского округа, Кызылжарский район:

— Первую воду в нашем районе принял поселок Семипалатное. Так как вода шла очень быстро, мы организовали эвакуацию. С соседней улицы эвакуировали 46 человек, но на этой улице проживают 32 человека. Студентам дали команду, чтобы они в поселок не приезжали. Тяжело больных у нас здесь нет. Инвалиды есть 3 группы, но они самостоятельные. Эвакуацию провели во время.

С начала паводков в Кызылжарском районе подтопило 1000 домов. На данный момент в воде остаются 16 сёл.

САКТАГАН САДВАКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Также мы знаем, что по Кызылжарскому району в зоне подтопления ушли целые населенные пункты. У нас Тепличное, частично Прибрежное, также Вишневка, часть Ольшанки. Касательно оказания помощи жителям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, местными властями оказывается необходимая помощь.

В борьбе с паводком помогают не только соответствующие службы, но и неравнодушные граждане.

Камилла Карим