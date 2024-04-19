В Петропавловске приступили к установке резервной насосной станции на озере Пёстром

В Петропавловске приступили к установке плавучей насосной станции на понтоне на озере Пёстром. Ход работы проинспектировали первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение областного центра, в случае снижения уровня воды на озере. Также на лодке совместно с первым заместителем Премьер-министра РК Романом Скляром осмотрели село Тепличное и посёлок Заречный. В Петропавловске на реке Есиль идёт постепенное снижение уровня воды. Ситуацию отслеживаем.

Диана Салихова