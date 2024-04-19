В новое студенческое общежитие заселили эвакуированных граждан

По поручению главы региона для проживания эвакуированных граждан выделили общежитие одного из городских колледжей. Ранее эвакуационные пункты распологались на территории 7 школ города. Проживали там 195 человек. Со вчерашнего дня жителей подтопленных районов начали заселять в общежитие.

КАЛИЯ ТОРЕНОВА, заместитель акима г. Петропавловска:

— Управление образования оперативно подготовило все места для приёма жителей. Были оборудованы все комнаты. Это и новые кровати, постельные принадлежности, шкафы. Каждая комната оснащена душевыми кабинами, туалетными комнатами и кухонной зоной. Бесплатно они будут проживать. Вся помощь в том объёме, которая нужна для проживания, будет оказана. Здесь также будет организовано не только медицинское обслуживание, но и досуг. Наша библиотека тоже готова привезти книги для разного возраста, чтобы они могли скрасить свое проживание здесь.

Галина Соловьёва проживала в районе Подгоры вместе с мужем и 13-летней правнучкой. Заселились в новое общежитие в четверг вечером. Раньше они размещались в эвакопункте школы-лицея ЛОРД. По словам женщины, условия в обоих местах хорошие. Семья всем довольна. Они периодически получают гуманитарную помощь от неравнодушных людей.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА, жительница г. Петропавловска:

— Хорошо здесь всё, красиво. Всё новое. Общежитие для студентов предназначалось, а теперь вот для тех, кого затопило. Живём хорошо. Дом утоплен по самую крышу. Когда он высохнет — неизвестно, когда вода уйдёт.

Здесь круглосуточно дежурят полицейские, скорая помощь и волонтёры. Разместили уже 100 семей. Рассчитано общежитие на 244 человека. Люди, которые временно остановились у родственников, тоже могут заселиться в новый эвакопункт. Проживать примерно будут до сентября.

Валерия Сиваш