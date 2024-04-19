СОРы и СОЧи из-за паводка отменили в 7 школах СКО

Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области остается стабильно тяжелой. Подтопленными остаются 3200 домов. В эвакуационных пунктах размещено 850 человек.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, руководитель оперативного штаба ДЧС СКО:

— Сергеевское водохранилище заполнено на 160%, перелив через гребень составляет 3 метра 16 см. Изменения за сутки по данным «Казгидромет» составили 41 см. Сейчас мы наблюдаем подъемы уровня воды на границе с Акмолинской областью. У нас это в районе им. Г.Мусрепова, где на гидропосту села Токсан би подъем составил 71 см за сутки. Было с начала паводка 69 переливов, на сегодня остается 10 действующих переливов, где ограничено движение автотранспорта.

18 апреля регион покинули военнослужащие из Алматы, 19 апреля состоятся проводы солдат из области Абай. Какие социальные и сельскохозяйственные объекты пострадали из-за большой воды, в профильном департаменте рассказать пока не могут. Информация ежедневно обновляется, работает специальная комиссия. Санитарные врачи города продолжают контролировать качество питьевой воды, которая подается жителям Петропавловска.

ДАНИЯР ОСПАНОВ, заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:

— Постановлением главного государственного санитарного врача от 16 апреля введено гиперхлорирование воды. В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы управлением 12 апреля отобрано из централизованного источника водоснабжения 139 проб воды. Из них 83 пробы — отрицательные. Выявлено 11 положительных проб. Из них 11 не соответствуют по санитарно-химическим показателям по мутности и свободному хлору. Положительных проб по микробиологическим показателям водопроводной воды не выявлено.

Приход большой воды внес коррективы в работу объектов образования области. В регионе функционируют 460 дошкольных организаций, их посещают более 17 тысяч воспитанников. Все они функционируют в штатном режиме, за исключением мини-центра при 12 школе, которая оказалась в зоне подтопления. В 458 школах области, в которых учатся свыше 75 тысяч человек, с начала паводка переходили на разный формат обучения.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, и.о. руководителя управления образования СКО:

— В соответствии с решением акимов Тайыншинского, Есильского, Кызылжарского районов и г. Петропавловска на данных территориях был объявлен режим ЧС. Школы в этих районах в разный период времени обучались дистанционно. По мере снижения риска ЧС школы переходили в штатный формат обучения. На сегодня дистанционно продолжают обучатся более 33 тысяч школьников из 53 школ. Из них 41 — школы города. В Кызылжарском районе — 12 школ (3475 учеников). Две школы — Вагулинская и Красноярская перешли на смешанный формат обучения, потому что в этих школах находятся 24 ребенка на подвозе. Эти дети из-за состояния дорог находятся на дистанционном обучении. 122 ребенка вернулись в школу.

В трёх школах Кызылжарского, Тайыншинского и Тимирязевского районов дети тоже учатся в смешанном формате. 373 ребенка — в штатном, 35 — перевели на дистанционку, возить их в школу временно не представляется возможным.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, и.о. руководителя управления образования СКО:

— Из-за подтопления микрорайона Подгоры, посёлков Заречный и Кожзавода было эвакуировано население и учащиеся школ №12,13,14. В целом это 911 учеников. 13 из них размещены в эвакопунктах, большая часть проживает у родственников, 62 ребенка проживают с родителями на съемных квартирах. Каждый ученик находится на связи с классными руководителями, отработан дистанционный формат с такими учащимися. Остальные школы переведены на дистанционный формат из-за сложившейся ситуацией с водой.

С 15 апреля в учебных заведениях области стартовали СОРы и СОЧи. Решением управления образования их отменили в 4 школах Кызылжарского района,а также в трех городских. Эти объекты образования находятся в зоне подтопления.

Дарья Пышмынцева