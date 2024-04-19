С 22 апреля в Петропавловске начнут отключать тепло

Постановление об окончании отопительного сезона подписал аким города Серик Мухамедиев. Отключать тепло в домах и социальных объектах начнут с 22 апреля. 100% подача тепла прекратится через 10 дней. В первую очередь центральное отопление отключат в многоквартирных домах. Следом приступят к детским садам, образовательным организациям и медицинским учреждениям. Завершают отопительный сезон в связи с благоприятной погодой в городе. В среднем температура воздуха в течение трех дней не должна быть ниже +10 °С.

Дарья Пышмынцева