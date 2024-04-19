Работа общественного штаба в эвакопунктах Петропавловска

В Петропавловске работают 12 эвакуационных пунктов. Пострадавших от паводков людей ежедневно обеспечивают всем необходимым: продуктами, водой и средствами первой необходимости. Депутаты городского маслихата оказывают активную поддержку эвакуированным.

АРМАН БЕРДАГУЛОВ, председатель городского маслихата:

— Мы ежедневно встречаемся с пострадавшими в эвакопунктах, записываем все их вопросы, пожелания. Букваль вчера поступило обращение, чтобы организовать приём документов на выплату единовременного пособия и на компенсацию ущерба именно на местах в эвакопунктах. Есть люди, которым нужно помочь с восстановлением документов. ЦОН оперативно всё это восстанавливает. Были вопросы по восстановлению документов на дом, потому что некоторые люди действительно не успели вынести из своих домов документы. Все эти справки буквально в течение нескольких часов отрабатываются.

Теперь подать заявку на единовременную выплату можно сразу в эвакопункте. Для этого потребуется удостоверение личности, документ на недвижимость и расчётный счёт для перечисления средств. На территории каждого из пунктов работают специалисты из общественного штаба.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, депутат областного маслихата от ДПК «Ак Жол»:

— Самая большая проблема у людей — это подтвердить права собственности на их недвижимость. Есть разные ситуации. У кого-то не в порядке документы. Бывает, что разные буквы в документах, то есть в документах на недвижимость и в паспорте различаются фамилии. Необходимо каждый раз в каждой ситуации разъяснять, как человеку поступить.

На сегодня заявки на социальные единовременные выплаты оформили 1384 человека, на возмещение ущерба — 1476.

Валерия Сиваш