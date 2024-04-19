Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел 14-е заседание диалоговой платформы «Казахстан — Евросоюз»

В заседании приняли участие руководители дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза, а также топ-менеджеры ряда европейских компаний. На повестке рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обозначены перспективы совместной работы в области управления водными ресурсами и развития сельского хозяйства. Глава Правительства Казахстана отметил важность и необходимость расширения партнерства со странами ЕС для развития устойчивой водной инфраструктуры на фоне продолжающейся сложной паводковой ситуации в стране.

«Масштабы и последствия стихийного бедствия требуют от нас кардинально новых подходов для правильного использования ресурсов и недопущения подобных происшествий в будущем. В данном вопросе нам особо интересен передовой опыт и наработки европейских стран и компаний. Важно синхронизировать усилия Правительства Казахстана с программами содействия Евросоюза», — отметил Олжас Бектенов.