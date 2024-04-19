Помогают пострадавшим в получении компенсации сотрудники общественного штаба по СКО

В СКО продолжается работа общественного штаба. На брифинге службы центральных коммуникаций о нём рассказала Айгуль Муратова. По её словам, сотрудники штаба ежедневно проводят разъяснительную работу в пунктах эвакуации.

АЙГУЛЬ МУРАТОВА, член общественного штаба по СКО:

— Сотрудники штаба ежедневно на местах помогают всем пострадавшим в сборе пакета документов для получения компенсации. Достигнута договоренность с банками второго уровня об открытии счетов без выездов в банк, с предоставлением реквизитов для дальнейшего обращения их в центр занятости.

Члены общественного штаба также координируют работу пунктов выдачи гуманитарной помощи.

АЙГУЛЬ МУРАТОВА, член общественного штаба по СКО:

— Организована работа по формированию заявок, свода, сортировки. Организована доставка помощи в необходимые места дислокации всех эвакуированных.

В настоящее время провели более 90 встреч, консультации получили более 5,5 тысяч человек. Общественные штабы продолжают свою работу в данном направлении, резюмировала специалист.

Диана Салихова