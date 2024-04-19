На стадионе «Карасай» открылся пункт раздачи гуманитарной помощи

На территории стадиона «Карасай» гуманитарную помощь получают жители микрорайона Подгора. Расфасовывают и раздают пакеты активисты партии «AMANAT», волонтёры и сами пострадавшие. Беда не обошла стороной семью Натальи Хан. Но, женщина не отчаивается и вместе с другими горожанами помогает распределять помощь.

НАТАЛЬЯ ХАН, общественный деятель:

— Мы видим, что помощь гуманитарная приходит, что ее стараются расфасовывать, но рук не хватает. Мы в своей группе саморганизовались и вышли в штаб в нашей области в борьбе с паводком с предложением, чтобы нам выделили склад и отгружали количество продуктов, которое необходимо нам на данное количество людей, централизованно, а мы уже здесь собственными силами будем расфасовывать и раздавать, то есть тем самым мы организовали народный контроль между собой.

Петропавловск — родной город вице-министра туризма и спорта РК Серика Жарасбаева. При первой же возможности он выехал в регион, чтобы поддержать своих земляков.

СЕРИК ЖАРАСБАЕВ, вице-министр туризма и спорта РК:

— Министерство туризма и спорта не остается в стороне, тоже все подключились со всей своей спортивной общественностью, занимаемся противопаводковыми мероприятиями, в том числе и распределением гуманитарного груза. Сегодня здесь непосредственно на этом пункте задействованы, принимают участие руководители всех подведомственных организаций. Это порядка 30 человек.

Пострадавшие получат гуманитарную помощь в виде продуктов питания, гигиенических принадлежностей и бытовой химии. Этого продовольствия хватит семье на несколько дней.

ВИКТОР ШУТ, житель района Подгора:

— Не бросили в этой беде, спасибо, еще раз спасибо. Заявление на выплаты подали, где жить будем, не знаю, сейчас живу у двоюродного брата, взял нас.

Сегодня гумпомощь на стадионе получили 300 жителей Подгоры. Далее, по словам волонтеров, охватят людей и из других пострадавших микрорайонов.

Александра Рудина