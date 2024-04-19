Для пострадавших от паводка начисления за энергию производиться не будут

ТОО «Севказэнергосбыт» приняло решение не производить начисления за электрическую и тепловую энергию для потребителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. К ним также не будут применяться штрафные санкции и начисление пени до официального разрешения жилищного вопроса. Потребителям будет предоставлена возможность оплаты задолженности за предыдущие периоды в рассрочку. Для этого необходимо обратиться с удостоверением личности по адресу ул. М.Жумабаева, 66. Если потребитель проживает в пострадавших районах области, можно обратиться в районные участки сбыта энергии. Расчеты производятся в автоматическом режиме, в связи с чем существует вероятность некорректных начислений. При обращении потребителя расчеты будут проверены и приведены в соответствие. Информация о перерасчетах будет отражена в платежном документе за последующий период.



Валерия Филатова