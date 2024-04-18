Жители Кызылжарского района подают заявления на получение выплат

Во Дворце молодежи организовали прием заявлений на выплаты для жителей Кызылжарского района, которые из-за паводка временно проживают в областном центре. Необходимые документы у них принимают районные специалисты. Такой формат работы организовали для удобства граждан.

Специалистам акимата Кызылжарского района помогает представитель отдела по обслуживанию населения. Айдос Шайгузов консультирует тех, кому необходимо восстановить документы. После прихода большой воды сотрудники ЦОНа оказали услуги порядка 4 тысячам пострадавших от паводка.

АЙДОС ШАЙГУЗОВ, представитель отдела Кызылжарского района по обслуживанию населения:

— Если, допустим, документы на дом потеряли или они утонули, можно обратиться в ЦОН, можно восстановить их. Прайс одного правовосстанавливающего документа — 601 тенге. Можно оплатить через Kaspi.kz, приходя в ЦОН, подать заявление. Срок исполнения у нас 3 рабочих дня, можно ускорить. Тех. паспорта можно восстановить, оплатив госпошлину через Kaspi.kz. Приблизительно около 30 заявителей уже обратились к нам.

Жители Кызылжарского района подают заявления на получение единовременной выплаты и компенсации ущерба. 72-летняя жительница с.Долматово Галина Серебрякова очень рассчитывает на помощь государства. Её дом ушел под воду.

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА, жительница с.Долматово, Кызылжарский район:

— Сначала ждали, когда вода близко подойдет, а потом начали собираться, кто, что смог вытащил. Помогали, участковый был. 00:49 Сейчас тут в городе у сына живу. В 2017 году только улицу Зеленую у нас затопило, а сейчас почти все.

О том, какой именно ущерб водная стихия нанесла населению Кызылжарского района, говорить рано. Оценка имущества пострадавших граждан начнется, когда паводковая обстановка полностью стабилизируется.



Дарья Пышмынцева