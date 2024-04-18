Жители Бесколя совместными усилиями возводят защитные сооружения

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— Чтобы защититься от большой воды, неравнодушные жители села Бесколь наполняют мешки песком и укрепляют дамбу. Никто не остался в стороне. Каждый вносит свой вклад в это большое, общее дело.

В селе Бесколь Кызылжарского района проживают более 8,5 тысяч человек. Екатерина Кайгородова живет здесь уже 6 лет. Когда вода начала подступать, она вместе с односельчанами, военнослужащими и спасателями приступила к активным работам по строительству и укреплению дамбы. Возводить защитное сооружение жители Бесколя начали неделю назад.

ЕКАТЕРИНА КАЙГОРОДОВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Каждый боялся за свой дом, за свою семью, за своих детей. Все мы боялись того, что можем потерять то, что строили годами, строили своими силами. Поэтому все здесь и были. Все мужчины здесь были, никто не ходил даже на работу. Вода пришла очень быстро. Никто ее даже и не ожидал. Мы в пятницу вышли, лед просто тронулся чуть-чуть. Вечером вышли, вода была полностью здесь вся.

Круглыми сутками работали над дамбой и мужчины, и женщины. Боевой дух поднимали песнями.

Отдыхали от тяжелой работы в теплицах. Их переоборудовали под маленькие кухни. Горячим питанием обеспечили всех. Что-то приносили из дома, делились друг с другом.

ЛЕЙЛА АЛИЕВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Все необходимое приносили из дома. Продукты, чай, бытовую технику. Готовили на всех еду. Мы с мужем живем в Бесколе уже 13 лет, но такого никогда не видели. Детей отправили в город. Ночами не спали, работали. Было очень страшно. Вода почти подошла к нашему дому. К счастью, нам удалось ее остановить.

Такого количества воды жители Бесколя не видели никогда. Работать приходилось в непростых условиях, признаются сельчане.

БЕРИК ГАББАСОВ, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— В воду посмотрите, сами увидите, что она как море. Люди здесь работали, а было холодно. Девчата даже помогали. Вот эти мешки нужно было открывать, песок сыпать. А его открывать надо без перчаток. В перчатках не откроете.

К работам подключилось все село. Приходили помочь даже с другого края Бесколя. Техникой выручали частные предприятия.

БОЛАТ САРТАЕВ, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Частные предприниматели и те, у кого просто есть машина, трактор, кто на чем, подвозили материалы. Работали все сплоченно, круглосуточно. Здесь была задействована техника ТОО «Сервис-ЖАРС», «Эталон», «Молсервис», ИП «Ахмутдинов». Много, я не буду перечислять. Весь Казахстан собрался здесь. Огромное им спасибо, большая благодарность!

Сейчас в Бесколе готовятся ко второй волне паводка. Местные жители очень надеются, что вода обойдет их стороной.

Валерия Филатова