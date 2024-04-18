Волонтёров, солдат и жителей подтопленных сёл обеспечивают горячим питанием

Глава КХ «Прекрасное» из Айыртауского района Бахыт Кусаинов организовал приготовление плова для солдат, волонтёров и жителей сёл Большая Малышка и Барнёвка, которые остаются на территории подтопленных населенных пунктов, охраняя скот и имущество. Для этого фермер специально приехал в областной центр. При приготовлении блюда использовали 40 кг мяса и 30 кг риса. Всего получилось более 300 порций плова, которые передали волонтёрам для доставки. По просьбе агрария сотрудники региональной палаты предпринимателей помогли с нарезкой мяса, хлеба, и фасовкой плова по порциям.

