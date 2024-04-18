Спасатели эвакуируют животных из затопляемых зон

Спасатели не забывают и о братьях наших меньших. В период эвакуационных мероприятий в микрорайоне Подгора зафиксированы более 150 случаев спасения собак и около 60 случаев спасения кошек. ЧС-ники извлекали их из воды, снимали с крыш жилых домов, перевозили на лодках и отдавали в руки владельцев и волонтёров. Также Подгорой спасли порядка 40 голубей. Эвакуация происходила в опасных для жизни условиях. Стремительное холодное течение, невидимость дна, наличие большого количества опасных предметов, плавающих в воде и мешающих движению лодок. Неоднократно зафиксированы случаи повреждения плавательных средств, что представляло реальную угрозу для жизни. В условиях ЧС спасатели ответственны за жизнь каждого человека, представители МЧС РК всё же не могут позволить людям самостоятельно совершать поисковые работы на лодках и подвергать свою жизнь смертельной опасности.

Марина Самойленко, главный специалист штаба ДЧС СКО:

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что никто не останется без внимания.

Плавают профессиональные спасатели, которые обучены этому делу. Они профессионалы. Мы не можем рисковать жизнью других людей. К нам ежедневно поступают запросы того или иного адреса. Каждый адрес мы отрабатываем. Многие животные не идут в руки. У них большой стресс, они переживают и боятся. Их мы подкармливаем. Волонтерам огромное спасибо за их доброе сердце, потому что они откликаются на каждый отзыв. Очень много еды поставляют, весь необходимый инвентарь поставляют. Спасибо вам большое. Без вас нам не обойтись. Вместе мы — сила. Біз біргеміз!