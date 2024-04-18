Сотрудники ЦОН помогают восстанавливать документы граждан, пострадавших от паводков

В связи с тем, что у многих жителей области пострадали документы из-за паводков, в областном филиале Госкорпорации увеличили количество мест для оказания госуслуг. Граждан обслуживают в городском акимате и отделе занятости и социальных программ. Сотрудники центров обслуживания населения также выезжают в эвакуационные пункты в порядке очереди. Специалисты помогают жителям получать различные справки, принимают заявления по восстановлению документов. В случае необходимости взаимодействуют с управлением миграционной службы и другими исполнительными органами для документирования пострадавших.

Для восстановления документов на недвижимое имущество нужно обратиться с заявлением о выдаче дубликата в ЦОН. Если право на недвижимость зарегистрировано на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности, то для восстановления дубликата надо обратиться к нотариусу, удостоверившему документ на получение дубликата. В ЦОНе оказали государственные услуги порядка 4 тысячам граждан, пострадавшим от стихийного бедствия.

