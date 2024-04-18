С начала паводка в регион прибыло 329 тонн гуманитарного груза

День и ночь со всех точек Казахстана поступает гуманитарная помощь. В целом за всё время привезли почти 330 тонн гумпомощи. Для хранения груза ТОО «Радуга» предоставило территорию, где установили 10 контейнеров.

БОЛАТ ДАНИЯРОВ, заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии «Аманат»:

— Весь прибывающий груз прибывает на эту точку, и здесь уже ребята разгружают. В основном силами волонтеров мы производим отгрузку и потом уже сортировка и размещение по предоставленным нам контейнерам. В общей сложности скажу: первые потоки из ВКО, Астаны, Кокшетау, Костаная, Павлодарской области. Ещё ряд регионов отправили гуманитарную помощь.

Партийцы приняли решение создать центры сортировки и выдачи гуманитарной помощи. Сейчас все они работают в штатном режиме.

БОЛАТ ДАНИЯРОВ, заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии «Аманат»:

— Первоначально таких точек не было. Мы выдавали отсюда садикам, эвакопунктам, солдатам, которые работают. Отгружали отсюда, но теперь уже централизованные в трех точках города. 3 дня работали. Три ночи под дождем. Мы после окончания старались по мере возможности. В целлофановый пакет рулоны упаковали их. Они на поддонах. Продукты заносятся сразу в контейнеры. Инструменты, оборудование постельное белье в контейнерах. Воду и инструменты здесь храним.

Груз надолго здесь не задерживается, его как можно быстрее стараются передавать нуждающимся. То, что остается на складах, бережно хранится.

Камилла Карим



