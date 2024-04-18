Роман Скляр и Гауез Нурмухамбетов посетили эвакопункты г. Петропавловска

Первым объектом посещения стала средняя школа №4. Здесь размещены 44 человека из поселка Заречный, села Тепличное, микрорайонов Хромзавод и Подгора. Люди обеспечены трехразовым питанием, питьевая вода и товары первой необходимости поступают с первых дней. Бесплатно проводятся юридические консультации.

— 1178 мы приняли. Из них в том числе по отсрочке кредитов. Банки работают с нами дают разъяснения

— Надо давать разъяснения. Люди в такой ситуации, надо помогать, разъяснения давать.

Жители, оставшиеся без крова, обеспокоены дальнейшей судьбой своих домов. Самый частый вопрос касается возмещения ущерба проживающим на дачных участках.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Мы будем помогать, вот эти 100 МРП единовременной помощи именно тем, которые живут на даче. Вот эту помощь будут получать, которые живут на даче, если у вас нет другого жилья. Обязательно мы вам поможем. Есть поручение Премьер-министра. Сегодня было совещание, будем решать. Что касается документов, надо будет все сделать, и оформить документ.

В эвакуационном пункте на территории средней школы № 43 временно проживает 31 человек, включая четырех детей. На встрече с жителями Роман Скляр и Гауез Нурмухамбетов напомнили о том, что пострадавшие от стихийного бедствияне останутся без внимания. Специальная комиссия оценит ущерб, а в случае отсутствия возможности восстановления жилья будет выдано новое.

— Документы забрать успела!

— Вы в частном секторе живете?

— Да, барак на 4 хозяина. Сосед заходил, говорит, по пояс.

— Поголовье, ничего не держали?

-Нет, ничего не держали… Я работаю.

Последним объектом посещения стало общежитие Гуманитарно-технического колледжа. В эвакуационном пункте размещены 39 человек, шестеро из них — дети. Дома пострадавших остались подтопленными в микрорайонах Хромзавод и Подгора.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— Благоустроенные квартиры можно будет посмотреть. Есть новые дома, квартиры, которые только построили. Мы будем в первую очередь предлагать квартиры. Если строить дома. Будем строить в п. Солнечный. Стандартный дом, типовое домостроение 80 кв. м. Но это все равно займет 4-5 месяцев.

По словам главы региона, на единовременные выплаты пострадавшим от паводка выделено 403 млн тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/



