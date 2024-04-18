Резервную насосную станцию установят в середине озера Пёстрого

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и аким области Гауез Нурмухамбетов посетили озеро Пёстрое. Здесь планируют установить дополнительную насосную станцию. Она будет располагаться прямо в воде.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— В ближайшие дни она будет готова для того, чтобы это был надёжный резерв в случае снижения уровня воды на озере Пёстром.

Роман Скляр отметил, что забор воды из озера Пёстрого — один из основных источников водоснабжения в данное время. И поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

РОМАН СКЛЯР, первый заместитель Премьер-министра РК:

— Насосная станция первого подъёма ещё долго будет в воде. Её полностью затопило, к сожалению. Пока будет просушка проходить. Пока оборудование в порядок приведут. Это будет у нас фактически основной водозабор из озера. И второй, резервный, тоже в озере здесь рядом. Времени у нас нет, коллеги. Сроки самые сжатые. Директивные сроки, которые поставили, нужно выполнять.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким СКО:

— Все материалы есть. Я думаю, в короткое время это сделаем. Стоит задача в пятницу-субботу это всё запустить, и чтобы она уже была в работе.

Проинспектировали и сам процесс изготовления резервного источника водозабора. Эти работы выполняет ТОО «Кызылжар су».

САЙРАН ИСКАКОВ, начальник ремонтно-транспортного цеха ТОО «Кызылжар су»:

— Будем устанавливать на понтоне на середине озера. Чтобы не потерять уровень воды,понтон будет на плаву. И когда вода будет уменьшаться, понтон всегда будет на уровне воды. Три насосные станции, дополнительные будем ставить. А потом будем восстанавливать тот первый подъём.

По словам Сайрана Искакова, работы в цехе постараются завершить до вечера и уже приступить к установке резервной насосной станции. Помимо прочего, как только вода начнёт уходить, глава региона указал сразу же направить людей для уборки местного пляжа. Посетили и контрольно-пропускной пункт на въезде в город. Вода там начала отступать. Движение автомашин восстанавливается.

Диана Салихова