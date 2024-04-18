Полицейские привлекли к ответственности женщину за распространение фейка

47-летняя жительница Петропавловска сняла на видео, как волонтёры на территории одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства гуманитарной помощи. О своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp’е, где она состоит. Из группы запись переслали в социальную сеть TikTok. Таким образом, образовалась ложная информация, которую выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму. В связи с паводками стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство для пресечения распространения недостоверной информации. Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы «похищенные» продукты на самом деле отправились пострадавшим жителям села Большая Малышка. Скорую на суждения горожанку привлекли к административной ответственности в виде штрафа.



Александра Рудина