Подгору будут массово осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким СКО Гауез Нурмухамбетов на лодке оценили масштабы половодья в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Позавчера началось снижение уровня воды на реке Есиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своебразном «котле». Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы. Поручил акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу.



Дарья Пышмынцева