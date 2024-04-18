Открыто движение по трассе «Жезказган-Петропавловск»

18 апреля в 17:00 вечера официально открыли движение по трассе «Жезказган-Петропавловск» и для большегрузов, и для легкового автотранспорта. Несмотря на то, что некоторые автомобили всё ещё нуждаются в перевозке, движение активное. Глубина перелива на дороге сейчас составляет от 20 до 30 см, ширина — порядка 300 метров. В кое-каких местах на дороге образовались промоины. Для восстановления обочины и откосной части дороги заготовили порядка 500 единиц мешкотары с бутовым камнем. К этим работам приступят сразу после спада воды.

КАНАТ УСЕРБАЕВ, заместитель директора СКОФ АО «НК «Казавтожол»:

— Нами было организовано круглосуточное дежурство на данном участке дороги. Это у нас 3 единицы были задействованы: трал перевозил жителей местных с перелива на тот берег и сюда, также дежурили у нас погрузчик и К700. При необходимости вытаскивали большегрузы из перелива. Обращались, наверное, порядка 3 случаев было, что на переливе сломались машины. Соответственно, мы провели работы по буксировке данных автотранспортных средств.

Диана Салихова