О паводковой ситуации и единовременных выплатах рассказали на брифинге

Паводковая ситуация в районах области улучшилась. В Тайыншинском и районе им. Г. Мусрепова люди уже начали возвращаться в свои дома и восстанавливать их. В Кызылжарском районе обстановка всё ещё напряжённая. Но, по словам специалистов, скоро ситуация наладится.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, руководитель оперативного штаба, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Вдоль реки Есиль в селах Соколовка, Большая Малышка, Долматово группировки осуществляют мониторинг прохождения воды. Перелив на Сергеевском водохранилище составляет 2 м 78 см. За сутки вода поднялась на 18 см. На Петропавловском гидроузле наблюдается минус 27 см. Везде у нас идет минус. Можете наблюдать сам перелив, который находится на КП «Южный», если буквально вчера утром перелив был порядка 70 см, сейчас он составляет 30 см.

Активно ведётся работа по оказанию всесторонней поддержки граждан. На сегодня затопленными остаются более 3000 домов. Все пострадавшие от паводков люди получат единовременную выплату. Приём заявлений начался два дня назад. Средства уже получили многие пострадавшие.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Соцпомощь начисляется на семью. Обращается представитель от семьи и ему начисляется. Владелец дома. У него может быть прописано и 5 человек, и больше. Конкретно только на семью.

На данный момент за оказанием помощи уже обратилось свыше 2000 семей. Социальные выплаты назначены более тысяче граждан на 400 млн тенге. Для жителей Кызылжарского района в здании Дворца молодёжи развёрнут пункт приёма документов. Граждане, проживающие на дачных участках на постоянной основе и не имеющие другого жилья, тоже смогут подать заявления и получить компенсацию. В Петропавловске таких семей 75.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— По мере поступления заявлений в акимат и отделы занятости и социальной защиты выплаты будут выделены в полном объёме. Финансовые средства в бюджете предусмотрены. Сегодня начата работа по оценке домов в Тайыншинском районе. Определение ущерба, причинённого пострадавшим в следствие ЧС природного характера по остальным районам и г. Петропавловску, в настоящее время не представляется возможным. На борьбу с паводками у нас было выделено более 2 млрд тенге. В настоящее время происходит оценка.

Работа экспертов по оценке ущерба начнется после полного отвода воды из домов и придворовых территорий. По предварительным данным, общая сумма выплат составит 1 млрд 316 млн тенге. Осуществляются они за счёт местного бюджета.

Валерия Сиваш