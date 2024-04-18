60 тонн гуманитарной помощи привезли павлодарцы

В ТОО «Радуга» сегодня утром приехали две фуры с гуманитарной помощью из Павлодара. Привезли 60 тонн груза с самым необходимым.

АЙЖАН КАЛИ, руководитель отдела волонтёрства «Биргемиз», г.Павлодар:

— Туда входят продукты питания, инвентарь, бытовая химия. В сборе принимали участие предприниматели малого, среднего бизнеса, молодежные организации, АНК, университеты, депутаты маслихата и неравнодушные жители города Павлодара.

В пункте приема работают порядка 50 волонтеров и активистов общественных объединений. Среди добровольцев — Диас Есжанов. Волонтерством парень занимается порядка двух лет.

ДИАС ЕСЖАНОВ, волонтёр:

— В настоящее время наш регион находится в очень сложной ситуации. Наш долг — помогать людям в трудную минуту. Быть волонтером — непростая задача. Также хочу призвать молодежь и всех неравнодушных людей помогать нам в разгрузке и в сортировке товара. Нам не хватает людей.

Пункты выдачи гуманитарной помощи расположились в трех точках Петропавловска: в молодёжном ресурсном центре по ул. Назарбаева, 69, в здании ассамблеи народа Казахстана и в городском Доме культуры.

Камилла Карим



